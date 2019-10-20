Son Dakika Haberleri: Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.
Son Dakika 3. Sayfa Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.

Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.

1 saat önce

Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.

Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.

İtfaiye, Kurtköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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