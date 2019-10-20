Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.
1 saat önce
Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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