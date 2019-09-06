Kurtköy'de fabrika alev alev yandı
1 saat önce
Kurtköy'de fabrika alev alev yandı Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorİSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Kurtköy'de fabrika alev alev yandı
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, Pendik Kurtköy'de bulunan bir polyester fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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