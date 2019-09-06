Son Dakika Haberleri: Kurtköy'de fabrika alev alev yandı
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Kurtköy'de fabrika alev alev yandı

1 saat önce

Kurtköy'de fabrika alev alev yandı Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorİSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Kurtköy'de fabrika alev alev yandı

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Pendik Kurtköy'de bulunan bir polyester fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye, Kurtköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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