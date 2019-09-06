Kurtköy'de fabrika alev alev yandı

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Pendik Kurtköy'de bulunan bir polyester fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.