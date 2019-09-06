Son Dakika Haberleri: Kurtköy'de fabrika yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kurtköy'de fabrika yangını

31 dakika önce

Kurtköy'de fabrika yangınıİSTANBUL(İHA)- Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Kurtköy'de fabrika yangını

İSTANBUL(İHA)- Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kurtköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtköy'de fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]