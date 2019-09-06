Kurtköy'de fabrika yangını
31 dakika önce
Kurtköy'de fabrika yangınıİSTANBUL(İHA)- Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:05 Kaynak: İHA
Kurtköy'de fabrika yangını
İSTANBUL(İHA)- Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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