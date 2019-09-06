Kurtköy'de fabrika yangını
1 saat önce
Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, Pendik Kurtköy'de akşam saatlerinde bir polyester fabrikasında bilinmeyen bir nedenden ötürü başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
(Halit Arslan/İHA)
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