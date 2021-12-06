Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins - Son Dakika

Sosyal medyada zaman zaman kurtlar ve köpekler arasındaki mücadele anlarına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşlar, hangi hayvanın daha güçlü olduğunu uzun zamandan bu yana tartışırken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

KURT VE KANGALI ÇİFTLEŞTİRDİLER

Bir çiftçi, kurt ve kangalın çiftleşmesi sonucu doğan ırkın görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, özellikle hayvanseverler arasında ilgi gördü.

DURUŞU HAYRAN BIRAKTI

Saf ırk olarak doğdukları zaman da asaleti ve kuvvetleri nedeniyle kendilerine hayran bırakan kurt ve kangalın karışımından dünyaya gelen köpeğin duruşu çok beğenildi. Babası kurt, annesi ise kangal olan köpeğin kulaklarının ve vücudunun oldukça diri ve güçlü olduğu görüldü.