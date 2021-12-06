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Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins - Son Dakika

Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

06.12.2021 10:52

Doğanın en güçlü iki hayvanı olarak bilinen kangal ve kurt köpeğinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan cins dikkat çekti. Babası kurt, annesi kangal olan yeni cins görenleri hayran bıraktı. Gücü ve asaletiyle kendisine hayran bırakan hayvanın, demir parmaklıklar ardında bile zor durduğu öğrenildi.

Sosyal medyada zaman zaman kurtlar ve köpekler arasındaki mücadele anlarına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşlar, hangi hayvanın daha güçlü olduğunu uzun zamandan bu yana tartışırken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

KURT VE KANGALI ÇİFTLEŞTİRDİLER

Bir çiftçi, kurt ve kangalın çiftleşmesi sonucu doğan ırkın görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, özellikle hayvanseverler arasında ilgi gördü.

Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte demir parmaklıkların arkasında bile tutulamayan yeni cins

DURUŞU HAYRAN BIRAKTI

Saf ırk olarak doğdukları zaman da asaleti ve kuvvetleri nedeniyle kendilerine hayran bırakan kurt ve kangalın karışımından dünyaya gelen köpeğin duruşu çok beğenildi. Babası kurt, annesi ise kangal olan köpeğin kulaklarının ve vücudunun oldukça diri ve güçlü olduğu görüldü.

Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins - Son Dakika
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