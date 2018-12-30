Son Dakika Haberleri: Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anı Cep Telefonuna Kaydetti

Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anı Cep Telefonuna Kaydetti

27 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan Nuri Kartal isimli vatandaş, hayvanlarına yem götürdüğü sırada kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti.

Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anı Cep Telefonuna Kaydetti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan Nuri Kartal isimli vatandaş, hayvanlarına yem götürdüğü sırada kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde ikamet eden Nuri Kartal, kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti. Kartal, "Her sene olduğu gibi bu senede kar yağışının ardından aç kalan kurtlar, yerleşim merkezlerine geliyor. Normalde biz kurtlara, ayılara çok sık rastlarız ama bu sefer olmadığı bir anda çıkması bizi korkuttu. Kurtlar aç olmasa şehre ya da köy meydanına gelmezler. Belli ki aç kalmışlar. Ben de tam hayvanlarıma ot götürmeye çalışırken önüme çıktı. Allah'tan elimde sopam vardı. Çok korkmuştum ama tüm cesaretimi toplayarak bana saldırmadan ben kartopu ve sopamla kovaladım ve o anı cep telefonuma kaydettim" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Kartal, Yüksekova, Güncel
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