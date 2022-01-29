Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı - Son Dakika
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Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı

29.01.2022 12:52

- Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı -Köye inen aç kurt köpeğe saldırdı Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yerleşim yerine inen aç kurt köpeğe saldırdı.

- Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı

-Köye inen aç kurt köpeğe saldırdı

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yerleşim yerine inen aç kurt köpeğe saldırdı. Kurt köpekler tarafından püskürtülürken, o anları anlatan köpeğin sahibi ise güldürdü.

İlçeye bağlı Azatlı Beldesi Küllüce Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, aç kalan kurt bir evin bahçesine geldi. Bir süre evin bahçesinde yiyecek arayan kurt, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Zincire bağlı olan köpek kurda yem olmaktan, diğer köpeğin kurda saldırması ile kurtuldu. Olayı güvenlik kamerasından izleyen ev sahibinin yaşanan olayı maç anlatır gibi anlatması ise izleyenleri güldürdü.

Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı
Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı
Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı
Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı

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Çiftlik, Azatlı, Niğde, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı - Son Dakika


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