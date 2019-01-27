Kurtlar 16 Keçiyi Telef Etti
1 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir köye inen kurtların saldırısı sonucu 16 keçi telef oldu.
Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde bir köye inen kurtların saldırısı sonucu 16 keçi telef oldu.
Gerger ilçesine bağlı Helül köyüne inen kurt sürüsü, Hayri Aygün'ün bahçesindeki küçükbaş hayvanlara saldırdı.
Kurtların saldırısı sonucu 16 keçi telef olurken bazı hayvanlar da yaralandı.
Hayri Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, "Zararım büyük. Sürümdeki hayvanların çoğu telef oldu, bazıları da yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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