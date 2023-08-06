Kurtlar 26 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
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Kurtlar 26 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

06.08.2023 18:25

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kargalı köyünde bulunan ağıla giren kurtlar, besici Kenan Erbey'e ait olan 26 küçükbaş hayvanı telef etti. Durumu fark eden Erbey, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi. Telef olan hayvanlar, tutanağın tutulmasının ardından ekiplerin gözetiminde köy dışında belirlenen alana gömüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kargalı köyündeki besici Kenan Erbey'e ait, küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtlar girdi.

Kurtlar ağıldaki 26 küçükbaş hayvanı telef etti.

Ağıldaki durumu fark eden Erbey, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Telef olan küçükbaş havyanlar, tutanağın tutulmasının ardından ekiplerin gözetiminde köy dışında belirlenen alana gömüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kurtlar 26 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
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