Son Dakika Haberleri: Kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti
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Kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti

6 saat önce

Kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef ettiTUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti.

Kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti.

Olay, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Bamyalı Sokak'taki bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdem Evli'ye ait ağıla gece saatlerinde giren kurtlar, aralarında 1 keçi, 4 koyun ve 25 kuzunun bulunduğu küçükbaş hayvanlara saldırıp telef etti. Sabah olayı gören vatandaşlar durumu hayvanların sahibine bildirdi. Olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Yetkililer rapor tuttuktan sonra hayvanlar belediye tarafından alınarak gömüldü.

Kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti

Tunceli, Pertek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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