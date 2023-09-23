Kurtlar Ahıra Girerek 50 Koyunu Telef Etti

Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 koyunu telef etti

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir besicinin ahırına giren kurtlar, yaklaşık 50 koyunu telef etti.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Dün sabah ahırına giren besici Nurettin Tektaş, koyunların telef olduğunu gördü. Ahırı kontrol eden besici, kurtların saldırısı sonucu yaklaşık 50 koyunun telef olduğunu gördü.

Yaşanan durumu ilgili kurumlara ileten besici, mağduriyet yaşadığını ve destek beklediğini belirtti.