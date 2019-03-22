Kurtlar Aynı Mezraya İkinci Kez Saldırdı, Yine Bir Köpeği Telef Etti
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir mezraya ikinci kez saldıran kurtlar, yine bir çoban köpeğini telef etti.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde bir mezraya ikinci kez saldıran kurtlar, yine bir çoban köpeğini telef etti.
Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı
köyü Molla Hüseyin mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Cemil Çiftçi'nin köpeklerine bu gece kurtlar saldırdı. Kurtların saldırısında köpeklerden biri telef oldu. Telef olan köpeğin tüm vücut kısmının parçalandığı görüldü.
Aynı mezraya iki hafta önce de gelen kurtlar, yine hayvancılıkla uğraşan Abdullah Hatip'e ait çoban köpeklerine saldırmış, 1'ini telef etmişti. Tamamen kar altında olan bölgede yaşanan ikinci kurt saldırı nedeniyle, mezrada yaşayanlar tedirginlik yaşadıklarını aktardı. - BİNGÖL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:38 Kaynak: İHA
Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı
Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek