Son Dakika Haberleri: Kurtlar Aynı Mezraya İkinci Kez Saldırdı, Yine Bir Köpeği Telef Etti

Kurtlar Aynı Mezraya İkinci Kez Saldırdı, Yine Bir Köpeği Telef Etti

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir mezraya ikinci kez saldıran kurtlar, yine bir çoban köpeğini telef etti.

Kurtlar Aynı Mezraya İkinci Kez Saldırdı, Yine Bir Köpeği Telef Etti, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir mezraya ikinci kez saldıran kurtlar, yine bir çoban köpeğini telef etti.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyü Molla Hüseyin mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Cemil Çiftçi'nin köpeklerine bu gece kurtlar saldırdı. Kurtların saldırısında köpeklerden biri telef oldu. Telef olan köpeğin tüm vücut kısmının parçalandığı görüldü.

Aynı mezraya iki hafta önce de gelen kurtlar, yine hayvancılıkla uğraşan Abdullah Hatip'e ait çoban köpeklerine saldırmış, 1'ini telef etmişti. Tamamen kar altında olan bölgede yaşanan ikinci kurt saldırı nedeniyle, mezrada yaşayanlar tedirginlik yaşadıklarını aktardı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

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