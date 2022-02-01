KURTLAR İÇİN BIRAKILAN YEMLERE GELEN ÇAKAL VE KARGALAR FOTOKAPANDA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, yiyecek bulamayan kurtların köylere inmesi amacıyla yüksek kesimlere bırakılan yemlere gelen çakal ve kargalar, fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1'inci Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayatını yemleme çalışması gerçekleştirildi. Karla kaplanan dik yamaçlarda zaman zaman zor anlar yaşayan DKMP ekipleri, dağların zirvesine ulaşarak, yaklaşık 4 ton yemleme çalışması yaptı. Yiyecek bulamayan ve köylere inmesi amacıyla ağırlıklı olarak kurtlar için bırakılan et ve kemiklerden oluşan yarım ton yemin başına fotokapan da kuruldu. Fotokapana görüntülerinde, et ve kemikleri yemeye gelen ve birbirleriyle mücadele deden kargalar ile çakallar yer aldı.