Son Dakika Haberleri: Kurtlar, Keçi Sürüsüne Saldırdı

Kurtlar, Keçi Sürüsüne Saldırdı

1 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde kurtlar, besici Özkan Çolak'a (31) ait sürüye saldırıp, 7 keçiyi telef etti.

Kurtlar, Keçi Sürüsüne Saldırdı, System.String[]
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde kurtlar, besici Özkan Çolak'a (31) ait sürüye saldırıp, 7 keçiyi telef etti. 3 hayvanının kayıp olduğunu, daha önce de kurtların 5 keçisini telef ettiğini belirten Çolak, yetkililerden kurt saldırılarına karşı önlem alınmasını istedi.

Dutağaç Mahallesi'nde besicilik yapan Özkan Çolak'ın dün sabah otlatmak için araziye bıraktığı yaklaşık 200 keçilik sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtlar 7 hayvanı telef ederken, 3 keçi ise kayboldu.

Daha önce 2 ayrı saldırıda toplam 5 keçisinin daha telef olduğunu belirten Özkan Çolak, "Keçilere yem veriyordum. Bazılarının bağırarak kaçtığını gördüm. O tarafa doğru gittiğimde, 7 keçiyi boğazlarından parçalanmış halde buldum. Keçileri saydığımda 3'ünün kayıp olduğunu gördüm. Diğer besiciler de aynı durumla karşı karşıya. Onların da keçilerine ve koyunlarına saldırıyorlar. Kurtların korkusundan hayvanları otlaması için salamıyoruz, başından ayrılamıyoruz. Bize de saldırırlar diye korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kurtların Antalya tarafından geldiğini düşünüyoruz" dedi. 

- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:31 Kaynak: DHA
Sabah, Bozdoğan, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtlar, Keçi Sürüsüne Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]