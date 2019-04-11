Kurtlar, Keçi Sürüsüne Saldırdı
1 saat önce
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde kurtlar, besici Özkan Çolak'a (31) ait sürüye saldırıp, 7 keçiyi telef etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:31 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Bozdoğan
ilçesinde kurtlar, besici Özkan Çolak'a (31) ait sürüye saldırıp, 7 keçiyi telef etti. 3 hayvanının kayıp olduğunu, daha önce de kurtların 5 keçisini telef ettiğini belirten Çolak, yetkililerden kurt saldırılarına karşı önlem alınmasını istedi.
Dutağaç Mahallesi'nde besicilik yapan Özkan Çolak'ın dün sabah otlatmak için araziye bıraktığı yaklaşık 200 keçilik sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtlar 7 hayvanı telef ederken, 3 keçi ise kayboldu.
Daha önce 2 ayrı saldırıda toplam 5 keçisinin daha telef olduğunu belirten Özkan Çolak, "Keçilere yem veriyordum. Bazılarının bağırarak kaçtığını gördüm. O tarafa doğru gittiğimde, 7 keçiyi boğazlarından parçalanmış halde buldum. Keçileri saydığımda 3'ünün kayıp olduğunu gördüm. Diğer besiciler de aynı durumla karşı karşıya. Onların da keçilerine ve koyunlarına saldırıyorlar. Kurtların korkusundan hayvanları otlaması için salamıyoruz, başından ayrılamıyoruz. Bize de saldırırlar diye korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kurtların Antalya
tarafından geldiğini düşünüyoruz" dedi.
- Aydın
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