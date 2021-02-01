- Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı - Son Dakika

- Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı
01.02.2021 16:33
- Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı Antalya'nın Demre ilçesinde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, gebe keçilerin karnındaki yavruları çıkartıp birçok hayvanı telef etti.
- Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı
ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, gebe keçilerin karnındaki yavruları çıkartıp birçok hayvanı telef etti.
Olay, Antalya'nın Demre ilçesi Yavu köyünde yaşandı. Kyaneai Antik Kenti çevresinde keçilerini otlatan Yunus Kolak'ın keçi sürüsüne yaklaşık 10 kurt saldırdı. 3 keçiyi telef eden kurtlar, 5 gün sonra doğumu gerçekleşecek olan keçilerin karnındaki yavruları çıkarttı. 8 keçisinin de kurt saldırısında kaybolduğunu belirten Yunus Kolak, bu olayı diğer çobanların da sık sık yaşadığını söyledi. Kolak, ayda bir kurtların saldırısına uğradıklarını belirterek, "Keçiler önümüzde durmasa kurtlar bize saldıracak. Çok vahşiler" dedi.
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