Son Dakika Haberleri: Kurtlar Saldırdıkları Köpeği Parçalayarak Yedi

Kurtlar Saldırdıkları Köpeği Parçalayarak Yedi

2 gün önce

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, sürü halindeki kurtlar saldırdıkları köpeği parçalayarak yedi.

Kurtlar Saldırdıkları Köpeği Parçalayarak Yedi, System.String[]
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, sürü halindeki kurtlar saldırdıkları köpeği parçalayarak yedi.  

Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda kurtlar, bir Kangal köpeğine saldırdı. Kurtların parçalayarak telef ettikleri köpekten geriye kemikleri kaldı. Bölge sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü, ormanlık alana kaçtı. Köpeğin kime ait olduğu ise araştırılıyor.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

Kar, Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Güncel
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