Kurtlar Saldırdıkları Köpeği Parçalayarak Yedi
2 gün önce
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, sürü halindeki kurtlar saldırdıkları köpeği parçalayarak yedi.
ORDU'nun Kabadüz
ilçesinde, sürü halindeki kurtlar saldırdıkları köpeği parçalayarak yedi. Kar
yağışının etkili olduğu, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası
'nda kurtlar, bir Kangal köpeğine saldırdı. Kurtların parçalayarak telef ettikleri köpekten geriye kemikleri kaldı. Bölge sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü, ormanlık alana kaçtı. Köpeğin kime ait olduğu ise araştırılıyor.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50 Kaynak: DHA
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