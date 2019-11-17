Son Dakika Haberleri: Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika

Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu.

Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu.


Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Gümüştaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kazım Çelik'e ait koyun sürüsü dün gece kurtların saldırısına uğradı. Olayda 20 koyun telef olurken, 19 koyun da yaralandı. Çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Çelik, maddi olarak kayba uğradığını belirterek yetkililerden zararlarının giderilmesini istedi. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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