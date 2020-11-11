Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu - Son Dakika

Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

11.11.2020 21:00
Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sürüye saldıran kurtlar, 10 koyunu telef etti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sürüye saldıran kurtlar, 10 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Güneycik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, İhsan ve Orhan K. isimli kardeşlerin sürüsüne kurt saldırdı, bir koyun telef oldu. Bir süre sonra sürüye yeniden saldıran kurt, koyunları parçalayarak telef etti. Toplamda 10 koyunun telef olduğu saldırıda geriye koyunların iskeletleri kaldı.

Besiciler, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalardan dönüş yolunda, bu tür olaylarla karşılaşmamak için daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çektiler. - ORDU

Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu
Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu - Son Dakika


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