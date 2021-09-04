KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan öldü.

Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla mevkisine götürdü. Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu'?nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü. Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım dedi.