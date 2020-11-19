Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü - Son Dakika

Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü

19.11.2020 09:08
Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü, System.String[]

KARS'ta araziden dönen koyun sürüsüne yaklaşan 2 kurt, 35 koyunu öldürdü, bir çok koyunun ise kaybolmasına neden oldu.

KARS'ta araziden dönen koyun sürüsüne yaklaşan 2 kurt, 35 koyunu öldürdü, bir çok koyunun ise kaybolmasına neden oldu.Olay il merkezine bağlı Esenkent köyünde meydana geldi. Birdal ve Ensar Uğurlu ile Gül Ahmet Aydemir'e ait 700 koyun sabah erken saatte otlamaları için ziyaret tepesi olarak bilinen araziye götürüldü. Köye yakın olması ve gün içinde geri dönecek olmalarından dolayı bir kişinin otlattığı koyun sürüsü akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktı. Köye yaklaşıldığında arkadan yaklaşan iki kurt, koyunlara saldırmaya ve sürüyü dağıtmaya çalıştı. Kurtlar 35 adet koyunu öldürdükten sonra gözlerden uzaklaşırken hayvan sahipleri çevreye dağılan yaralı koyunları kurtarmaya çalıştı.

Yaralılardan bir kaçı kesilerek kurtarılırken, kurtarılamayanlar ise araziye bırakıldı. Sürü sahipleri bu defa kaybolan koyunlarını aramaya çıktı. Koyunlardan bazılarını çevre köylerin arazilerinde bulan sürü sahipleri arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Ensar Uğurlu, kurtların sürüyü ikiye böldüğünü belirterek, "Yaralı yedi koyunu ölmeden kestik. 35 koyun telef oldu, kaybolan 25 koyunu arıyoruz. Bazı koyunlar kaçarak köylere sığınmış. Bizim bu bölgede kurt oluyor. Kurtlar zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu. Ama bu sefer sürüye saldırıp büyük zarar verdi. Sürüde 700'e yakın koyun vardı ve geçimimizi bunlarla sağlıyorduk" diye konuştu.


Gül Ahmet, Uğurlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor
Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu         
08:24
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor         
08:07
Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan'ın pişkin halleri izleyicileri çileden çıkardı Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan'ın pişkin halleri izleyicileri çileden çıkardı         
07:19
Korona partisine baskın! Kaçmaya çalışırken merdivenden yuvarlandılar Korona partisine baskın! Kaçmaya çalışırken merdivenden yuvarlandılar         
04:21
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı         
00:51
Balıkesir'de çıkan yangında küle dönen 5 evde yapılan aramalarda kemiklere ulaşıldı Balıkesir'de çıkan yangında küle dönen 5 evde yapılan aramalarda kemiklere ulaşıldı         
00:24
Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun         
23:18
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu         
21:16
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü         
18:02
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 09:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei