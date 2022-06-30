Komandoların sevinçlerine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı da ortak oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü - Son Dakika

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