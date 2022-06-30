"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü - Son Dakika
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"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü

30.06.2022 20:42

Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.

Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.

El Bab'dan dönen komandolar, tabur girişinde davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi.

Görevlerini tamamlayarak Tabur'a dönen 192 komando, daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Komandoların sevinçlerine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı da ortak oldu.

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Kurtlar taburundaki komandolar yuvaya döndü Kurtlar taburundaki komandolar yuvaya döndü 48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı 48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü - Son Dakika
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