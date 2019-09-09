Son Dakika Haberleri: 'Kurtlar Vadisi' iddialarına yanıt
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'Kurtlar Vadisi' iddialarına yanıt

1 saat önce

"Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür.

'Kurtlar Vadisi' iddialarına yanıt, System.String[]

"Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi'nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız.


Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.


Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kurtlar Vadisi Pusu, Pana Film, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55 
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