Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali görenleri şaşırtıyor

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral'e hayat veren oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı.

İşte Müge Ulusoy'un son hali;