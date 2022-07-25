Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler

Düğünlerde masraflardan kaçmamalarıyla bilinen aşiretlerden biri, geçtiğimiz günlerde tuhaf bir düğün gerçekleştirdi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde henüz hangi aşirete ait olduğu henüz bilinmeyen düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oluşturdu.

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİYLE GİRDİLER

Aşirete mensup oldukları belirtilen kuzenler, uyguladıkları konsept sonucunda salona hep birlikte Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde girdi. Öndeki kızın kırmızı giyindiği görülürken, erkeklerin de siyah gömlekli olduğu izlendi.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Kullanıcılar, düğünle ilgili yorumlarını videonun altına yazdı.