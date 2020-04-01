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Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'ü ünlü oyuncu Turhan Kaya, corona'ya yenildi
6 saat önce
Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı.
Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kaya'nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya'nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya'nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.
Turhan Kaya, döneminin popüler dizileri, 'Binbir Gece' ve 'Çemberimde Gül Oya'da da oynamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:36
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