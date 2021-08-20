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Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı - Son Dakika

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı

20.08.2021 08:59

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdi. Konuk olduğu bir programda yaşadığı süreci anlatan oyuncu, "Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekir. Arafta kaldığım o an fark edip tesettüre girdim" ifadelerini kullandı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. YouTube'da kanalında yayınlanan Son 33 programına konuk olan Apaydın, tesettüre girme sürecinden bahsetti.

"TESETTÜRE GİRMEDEN NAMAZ KILMAYA BAŞLADIM"

21 yaşında tesettüre girme kararı aldığını söyleyen genç oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme sürecini anlattı

Açık olduğu dönemlerde dışarı çıktığında tesettürlülere özendiğini söyleyen Ayaydın, "Hep Allah'ım bana da nasip et ama senin rızana uygun olacak şekilde nasip et derdim" ifadelerini kullandı.

"FİLM İÇİN CAMİYE GİTMEK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Bir film için camide çekim yaptıklarını ve orada çok etkilendiğini anlatan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Dış görünüşüne bakıldığına 'namaz kılmıyordur' dediğimi insanların vakit namazında camiye koştuğunu gördüm. O bana çok farklı bir şey kattı. Ben de o insanlar gibi neden camiye girerek vakit namazımı neden kılamıyorum? dediğimde aldığım cevaplar hep 'sen oyuncusun' oldu. Aslında engelleri kendi kendime koyuyorum."

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme sürecini anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme sürecini anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme sürecini anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı

Youtube, Namaz, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı - Son Dakika Magazin


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