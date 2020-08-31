Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR

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