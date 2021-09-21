Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı
21.09.2021 10:52
Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'da Asu Miray karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve manken Zeliha Çal, uzun yıllar sonra görüntülendi.
Çal, yakın arkadaşı olan Turan Aksoy'un sahibi olduğu Seren Moda'nın Nişantaşı'ndaki mağazasının açılışında gelinlik giydi. Oyuncu, geçen yıllar rağmen, güzelliğinden ve fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
İsim benzerliğinden dolayı İnstagramdan gelen mail nedeniyle hesabının askıya alındığını ve bu yüzden biraz keyifsiz olan Zeliha Çal,"Kaç gün önce Zeliha Çal diye biri beni instagrama şikayet etmiş. Insagarma'dan mail geldikten sonra hesabım askıya alındı. 10 yıldır kullandığım hesap kapandı.İtiraz ettim ve bekliyorum" diye konuştu..
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21.09.2021 11:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika