Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı - Son Dakika

Kurtlar bölgeden uzaklaşana kadar ceylanın yanında duran ormancılar, daha sonra ceylanında ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı.

Yenice ilçesinde bağlı Fındıkaltı bölgesinde kurtların saldırısına uğrayan ceylan, kayanın üzerine çıktı. Bu sırada bölgede bulunan ormancılar, kurtların saldırdığı ceylanı kurtarırken, kurtları da bölgeden kovaladı.

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