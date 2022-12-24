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Varto kırsalında kurtların saldırısına uğrayan dağ keçisi, merada otlayan koyun sürüsü sayesinde hayatta kaldı. Çobanın yoğun çabası ile köy merkezine ulaştırılan yaralı dağ keçisi, vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Köye gelen ekipler tarafından Tarihi Murat Köprüsü'ndeki hayvanat bahçesine götürülen dağ keçisi, burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Varto, Muş, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurtların saldırdığı dağ keçisi, koyun sürüsüne karışarak canını kurtardı - Son Dakika

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