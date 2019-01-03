Kurtlardan Kaçarken Çukura Düşen Geyik Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kurtlardan kaçarken çukura düşen ala geyik, kurtarılıp tedavi edildikten sonra tabiata bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta kurtlardan kaçarken çukura düşen ala geyik, kurtarılıp tedavi edildikten sonra tabiata bırakıldı.



Kahramanmaraş'a 40 kilometre mesafedeki Başkonuş Yaylası'nda bulunan dinlenme tesisi çalışanları, dün akşam kurtlar tarafından kovalanan bir geyiğin tesise yaklaştığını fark etti. Tesisin yakınındaki bir çukura düşen geyiğin yardımına koşan tesis çalışanları, kurtları bölgeden uzaklaştırarak, konuyu işletme yöneticisi Serhan Erdoğanyılmaz'a bildirdi. Erdoğanyılmaz, Veteriner Hekim Eray Şener'i de alarak tesise geldi. Yaklaşık 300 kiloluk geyik, tesis çalışanları tarafından uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkartılarak tedavi altına alındı.



Veteriner hekimle birlikte kurtarılan ve tedavisi yapılan geyiğin yeniden tabiata bırakıldığını söyleyen Serhan Erdoğanyılmaz, "İşletme çalışanlarımız geyiği fark ettikten sonra peşindeki kurtları uzaklaştırmışlar ve ardından da beni aradılar. Ben de hemen veterinerimizi alarak tesise geldim. Geyiği bulunduğu yerden kurtardık. Veterinerimizin yaptığı ilk kontrolde geyiğin bedeninde yaban domuzu saldırısı emareleri vardı. Yaralanmasının ardından da kurtlar peşine düşmüşler. Çalışanlarımız bunları uzaklaştırarak geyiği emniyete almışlar. Biz de geldikten sonra geyiği bulunduğu yerden kurtardık ve tedavisini yaptıktan sonra besledik. Hayati tehlikesi olmadığı anlaşılınca tekrar doğaya bıraktık. Başkonuş'u birlikte paylaştığımız bu geyikler de zaman zaman bu tür vakalara konu olabiliyor. Biz de elimizden geldiğince onların yardımına koşuyoruz. Bu güzel canlıyı kurtarıp, tekrar doğaya bırakmak bizim için mutluluk verici" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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