Kurtların 18 koyununu parçaladığı besiciye 15 koyun hediye - Son Dakika

BAYBURT'ta, hayvancılık yapan Murat Saral'ın 18 koyunu, kurdun saldırması sonucu öldü. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Saral'a, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 koyun hediye etti.

Merkeze bağlı Arpalı beldesinde hayvancılık yapan Murat Saral, 18 koyununun sürüde olmadığını fark edince sosyal medyadan paylaşımda bulunup yardım istedi. Yardım talebini öğrenen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, jandarma ekiplerine arama çalışması başlatılması için talimat verdi. Dron ile arama yapan ekipler, koyunların kurtların saldırısı sonucu öldüğünü tespit etti. Devreye giren Vali Epcim, Saral'a destek olmak için 15 koyun hediye etti. Arpalı beldesine gelen Vali Epcim, Saral'la sohbet ettikten sonra koyunları teslim etti.

'ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'Kentte koyunculuğu geliştirmek için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Vali Epcim, "Murat Saral, acı olayla karşılaştı. Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz" dedi.'15 KOYUNU TESLİM ALDIM'

Besici Murat Saral ise, "3 gün önce 18 koyunumun olmadığını fark ettim. Bunun üzerine sosyal medyadan koyunlarının bulunması için paylaşım yaptım. Valimiz Cüneyt Epcim beni çağırdı. Kendisine durumu anlattım. Jandarmamıza haber verildi. Valimiz bize 15 koyun hediye etti, çok teşekkür ediyorum. Kasabamıza gelerek koyunları teslim etti" diye konuştu.