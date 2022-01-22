Kurtların Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleriyle uzaklaştırılması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir ahıra gelen kurt sürüsünün Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpeklerince uzaklaştırılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtlar ilçeye bağlı Akgöl yaylasında hayvancılıkla uğraşan Dursun Arık'a ait ahıra geldi.

Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpekleri kurt sürüsünü ahırdan uzaklaştırdı.

Köpeklerin kurtlara saldırdığı ve ahırdan uzaklaştırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların sinsice ahıra yaklaşması, malaklı ve diğer çoban köpeklerinin kurtlara saldırması ve onları uzaklaştırması yer aldı.