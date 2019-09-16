Son Dakika Haberleri: Kurtların saldırdığı 10 keçi telef oldu
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Kurtların saldırdığı 10 keçi telef oldu

38 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştircileri Birliği üyesi Erdal Kavgacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine ait keçi sürüsünün Mendos Dağı'nda kurtların saldırısına uğradığını söyledi.

Keçilerin sayısında azalma olduğunu fark edince dağda yaptığı aramada 10 keçinin ölüsünü bulduğunu, kulaklarında küpesi olan 25 hayvana ise ulaşamadığını belirtti.

Sürüsünde 350 keçi bulunduğunu, kurt saldırısı nedeniyle hayvan sayısının 315'e düştüğünü ileri süren Kavgacı, "Yaklaşık 35 bin lira bir zararım var." dedi.

Kavgacı, son iki, üç yıldır kurt saldırılarının bölgede sıklıkla yaşandığını ileri sürdü.

Muğla Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Rasime Avcı ise kurt saldırılarından Fethiye ve bölgede çok fazla şikayet almaya başladıklarını aktardı.

Kıl keçilerinin ıslahı için mücadele ettiklerini anlatan Avcı, "Bu konu yetiştiricilerimiz adına çok büyük bir sorun. Kurtları öldürmeleri durumunda büyük cezalar alacakları bildirildiği için böyle bir şey de yapamıyorlar." diye konuştu.

Kurtların saldırdığı 10 keçi telef oldu

Mendos Dağı, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:39 Kaynak: AA
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