Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu - Son Dakika

Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde aç kalan kurtlar dağdan inerek koyunlara saldırdı.

Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde aç kalan kurtlar dağdan inerek koyunlara saldırdı. Besihaneye giren kurtar 3 koyunu telef etti.


Edinilen bilgilere göre, olay Buldan Alandız Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çolak'a ait besihaneye giren kurtlar koyunlara saldırdı. Olayın ardından konuşan Çolak, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, "3 koyunum vardı. 2'ni kurtlar boğaz bölgesinden yaraladı birisini de tamamen parçaladı. Yaralanan koyunlarımda yaşamadı. Ne yapacağımızı bilemedik. Yaralı koyunlarımı tedavi etmek istedik ama tedaviye cevap vermedi. Tüm koyunlarım telef oldu" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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