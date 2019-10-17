Kurtların saldırdığı 5 keçi telef oldu
2 saat önce
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde sürüden ayrılan 5 keçi, kurt saldırısı sonucu telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:06 Kaynak: DHA
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde sürüden ayrılan 5 keçi, kurt saldırısı sonucu telef oldu.
Gelendost'a bağlı Bağıllı köyünde dün akşam saatlerinde çoban Saffet Çinkaya, kendisine ait keçileri otlatmak için dağa götürdü. Saffet Çinkaya, hava kararıp geri dönerken, 5 keçinin sürüden ayrılarak dağda kaldığını fark etti. Bu sabah tekrar dağa keçileri getirmek için çıkan Saffet Çinkaya, 5 hayvanı parçalanmış halde buldu. Keçilerin, kurtların saldırısı sonucu parçalanarak telef olduğu belirlendi.
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