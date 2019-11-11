Son Dakika Haberleri: Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyünde kurtlar, 9 küçükbaş hayvanı telef etti.

Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyünde kurtlar, 9 küçükbaş hayvanı telef etti.


Yenicearmutcuk Köyü Muhtarı Akif Uyar, yaptığı açıklamada, "Köyümüz halkından hayvancılık yapan Ali Sak' a ait küçükbaş hayavanlar, Alışlıyayla mevkiinde ikiye bölünmüş ve bu fark edilmemiş. Akşam eve dönüşte hayvanların bir kısmının olmadığı tespit edildi ve gece boyunca arama çalışmaları yapıldı. Sabah saatlerinde 9 adet küçükbaş hayvanın köyümüze 1 kilometre mesafede bulunan Alışlıyayla mevkiinde kurtlar tarafından telef edildiği görüldü. Ayrıca köylülerimiz sabah ilçe merkezine giderken kurtları yol kenarında görmüşler. Ali Sak kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayı ilgili makamlara bildirdim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Ali Sak, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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