Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

6 saat önce

Hakkari-Çukurca karayolunda kurtların saldırısına uğrayan köpek tedavi altına alındı.

Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı, System.String[]

Hakkari- Çukurca karayolunda kurtların saldırısına uğrayan köpek tedavi altına alındı.


Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda bulunan taş ocağında kurtların saldırısına uğrayan ve 5 yavrusu bulunan köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden veteriner ekipleri, vücudunun değişik yerlerinde yırtılma olan ve kanaması olan köpeğe müdahalede bulundu. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi, kurtların saldırısına uğrayan anne köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, kanamasını durdurup gözetim altına aldıklarını belirtti. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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