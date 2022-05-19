Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

19.05.2022 08:01
Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari'de kurtların saldırdığı hamile köpek doğum yapamayınca belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'de kurtların saldırdığı hamile köpek doğum yapamayınca belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari- Van karayolu üzerindeki Kırıkdağı köyünde hayvancılık yapan bir vatandaşın belediye başkanlığına başvurması üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kırıkdağ köyüne giden belediye ekipleri, köpeğin muayenesi yaptı. Yapılan muayenede, köpeğin kurtların saldırısı sonucu aldığı yaralar yüzünden doğum yapamadığı tespit edildi. Can dostun tüm tedavileri ve aşıları yapılarak belediye hayvan kliniğinde müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı
Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Kaynak: İHA

Hakkari, Köpek, Doğum, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 08:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement