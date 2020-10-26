Kurtların saldırdığı sürüde 15 koyun telef oldu - Son Dakika

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 15 koyun telef oldu.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtların parçaladığı 15 koyun telef oldu. Köy muhtarı Şaban Sürücü, "Koyun sürümüze bu ikinci saldırı, yine koyunlarımız kurt tarafından telef edildi. Kurtlar çoğaldı. Bu duruma acil çözüm bulunması lazım. Bu sene köyümüzde kurtların telef ettiği koyun sayısı 100'ün üzerindedir" dedi.