Kurtların saldırısına uğrayan katır tedavi edildi - Son Dakika

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Kurtların saldırısına uğrayan katır tedavi edildi
22 dakika önce
Şırnak'ın Uludere ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan katır, veteriner tarafından tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan katır, veteriner tarafından tedavi edildi.
Uludere'de kurtların saldırdığı katır, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Boş arazide yaralı halde görülen katır, iki genç tarafından üstü örtülerek Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirildi. Yaralı halde bulunan katır, Uludere Tarım ve Orman Müdürü veteriner hekim Murat İnan tarafından tedavi edildi. Talihsiz hayvan, tedavisinin ardından koruma altına alındı. - ŞIRNAK
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