Kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 70 hayvan telef oldu - Son Dakika

Kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 70 hayvan telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüden 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyünde gece geç saatlerde koyun sürüsüne saldıran kurtlar çok sayıda hayvanı telef etti. Çobanlar sabahın erken saatlerinde etrafta yayılan hayvanlarını ararken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Köyde hayvancılık ile uğraşan İsmail Altun, "Gece kurtlar tarafından hayvanlarımızı saldırı olmuş ve yaklaşık 70'i telef oldu. Çok sayıda da kayıp hayvanımız var. Köy halkıyla kayıp koyunları aramaya başlayacağız" dedi.