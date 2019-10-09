Son Dakika Haberleri: Kürtler Beyaz Saray Önünde Eylem Yaptı
Son Dakika Güncel Kürtler Beyaz Saray Önünde Eylem Yaptı

Kürtler Beyaz Saray Önünde Eylem Yaptı

1 saat önce

Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde bir grup Kürt, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenleme planlarını protesto etti.

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Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde bir grup Kürt, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenleme planlarını protesto etti. Eylemciler, ABD ve uluslararası topluma Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası askeri müdahalesini engellemeleri çağrısında bulundu

Kürtler Beyaz Saray Önünde Eylem Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:05 
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