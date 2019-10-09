Kürtler Beyaz Saray Önünde Eylem Yaptı
1 saat önce
Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde bir grup Kürt, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenleme planlarını protesto etti.
Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde bir grup Kürt, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenleme planlarını protesto etti. Eylemciler, ABD ve uluslararası topluma Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası askeri müdahalesini engellemeleri çağrısında bulundu
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:05
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