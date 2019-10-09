Son Dakika Haberleri: Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı
Son Dakika Dünya Kürtler'den ABD'ye 'uçuşa yasak bölge' çağrısı

Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı

36 dakika önce

Suriyeli Kürtler Türkiye'nin harekata başlaması üzerine ABD'ye uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısı yaptı.

Kürtler'den ABD'ye

Suriyeli Kürtler Türkiye'nin harekata başlaması üzerine ABD'ye uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Harekatta Resulayn çevresinin hedef alındığı bildiriliyor.Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatının başlamasının ardından ABD ve koalisyon güçlerinden bölgedeki halkın "insani krizden korunması" için "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesi çağrısında bulundu.


SDG'den yapılan açıklamada "SDG ABD ve Türkiye arasındaki güvenlik mekanizması anlaşması konusunda iyi niyet gösterdi. Bu bizim insanlarımızı savunmasız bıraktı" denildi.


SDG Sözcüsü Mustafa Bali "Türk savaş uçaklarının sivillerin olduğu bölgelere hava saldırısı düzenlediğini" iddia ederek "insanlar arasında müthiş bir panik" olduğunu kaydetti.


Suriye devlet medyasında ise bombardımanın Türkiye sınırındaki Resulayn şehrini hedef aldığı belirtildi. Resmi haber ajansı SANA'nın bölgedeki muhabiri, Haseke'ye bağlı Resulayn'da Türkiye'nin yoğun hava ve topçu saldırıları düzenlediğini kaydetti. Saldırıların El Meşrefe, Hirbet el Banat köyleri ile Resulayn kırsalındaki SDG militanlarını hedef aldığı belirtildi.


IŞİD ile mücadelede ABD önderliğindeki koalisyonun parçası olan SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediyor.


Reuters/SSB,BK


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı'nda Türk jetlerinin hedefi vurması teröristin kamerasına yansıdı
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 20:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]