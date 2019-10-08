"Kürtler yeniden ortada bırakıldı"

Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı ve bu kararın Kürtler üzerindeki etkisi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Gazeteler, 'Kürtlerin ortada bırakıldığını' savunuyor. Norveç'in başkenti Oslo'da yayımlanan Verdens Gang'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzey sınırından ABD birliklerini çekme kararına ilişkin şu yorum yer alıyor:



"Kürtler, sözde İslam Devleti'ne karşı verilen savaşta ABD'nin en güvenilir müttefikiydi. Terör milisinin alt etmek için hiç kimse onlar kadar mücade etmedi. Kimse onlar kadar kayıp yaşamadı. ve her şeye rağmen büyük güç oyununda, yeniden, ortada bırakıldı. Trump, Suriye'yi başkalarına bırakmak istediğini söyledi. Türkiye bunu askeri müdahale için yeşil ışık olarak yorumladı. Kürtler, ABD'nin kendi yanlarında olduğunu sanıyordu. Şimdi Kürtler, kendilerinden daha güçlü olan bir rakiple savaşmak durumundalar. Trump, böylece ABD'nin müttefiklerine çok kötü bir sinyal veriyor."



İsviçre'nin de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung konuya ilişkin yorumda şu değerlendirmeyi yapıyor:



"ABD'nin gerilim tırmanmasına izin vermesi, birbirinin dengi olmayan iki müttefiki arasında denge bulma girişimlerinin başarısız olduğu anlamına geliyor. Bir tarafta Suriyeli Kürtler, diğer tarafta PKK gerillaları ile bağlantısı olan devlet benzeri bir yapının kurulmasından endişelenen NATO mütttefiki Türkiye. Biraz beceriyle dengenin kurulması sağlanabilirdi. Washington Türkiye'nin endişelerini giderebilmek için Türklerle yakın çalışıyordu. Kısa bir zaman önce Amerikan ve Türk birlikleri Suriye'nin kuzeyinde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Suriye Demokratik Güçleri sadece bu devriye faaliyetine müdahale etmeyerek değil, aynı zamanda sınır bölgesinden birliklerini ve ağır silahlarını geri çekerek iyi niyetini göstermişti. Bu ödünleri vermiş olmasına rağmen Amerikalılar tarafından ihanete uğramış olmaları Kürtleri kızdıracaktır."



ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlesi, Polonya'da yayımlanan muhafazakar Rzeczpospolita gazetesinin de yorum sütunlarına yansıyor.



"Trump'ın Amerikası Kürtleri terk etti. Bunun üzerine, elbette Twitter'da, Amerikalıların sadece kendi menfaatlerine uygun olduğu yerlerde ve kazanmak için savaşacaklarını açıkladı. Dünyanın en önemli politikacısının bu tarz bir düşünme ve hareket etme tarzı şimdi Kürtleri vurdu. Kürtler, Trump'ın sene başında Türkiye'nin Kürtleri öldürmesine göz yummayacağına yönelik açıklaması nedeniyle şimdi daha da öfkelenbilirler. (…) Trump aynı şekilde Avrupalı müttefiklerini de yarı yolda bırakabilir mi? Çok övdüğü ve vize yükümlülüğünden muaf tuttuğu ve her zaman örnek olarak gösterdiği Polonya'yı mesela? Kürtler, İslam Devleti'ne karşı savaş uğruna feda edilenlerin sadece bir örneği. Amerikalılar tarafından yüzüstü bırakılma korkusu peşimizi bırakmayacak."



Paris'te yayınlanan Liberation gazetesi'nde yer alan yorumda ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi şu şekilde yorumlanıyor:



"İhanet. Donald Trump'ın Kürt müttefiklerine yönelik davranışını tarif etmek için başka bir kelime yok. Amerikalıların sınır bölgesinden çekilip çekilmediği hala teyid edilmedi. Ancak ABD Başkanı Trump'ın hedefi kuşku götürmez: Kürleri kaderleriyle baş başa bırakmak istiyor. IŞİD'e karşı mücadele eden ittifak, İslam Devleti'nin işgal ettiği toprakları geri almak istediklerinde yetenekli askerler aramıştı. ve bu arayışta Kürleri bulmuşlardı."



DW/MY,GA



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