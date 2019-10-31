Kürtlerden Suriye ordusunun davetine ret

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye ordusunun "bize katılın" çağrısını geri çevirdi. SDG, güçlerin birleştirilmesi için özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep etti.Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Esad rejiminin "Suriye ordusuna katılın" çağrısını geri çevirdi.



SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de dikkat çekildi.



Beşar Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki Kürtlere seslenerek Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme çağrısı yapmıştı. Suriye resmi haber ajansı Sana üzerinden bir açıklama yapan Suriye Savunma Bakanlığı, "Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadesini kullanmış, açıklamada ayrıca Kürtlerle Arapların, "Sevgili Suriye'nin her bir santimetresini yeniden bir araya getirmek için Türk saldırganlığına karşı birleşmesi gerektiği" dile getirilmişti.



Açıklamada "Suriye ordusu, katılmak isteyen SDG mensupları ve birliklerini bünyesine katmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.



Türk ve Suriye birlikleri arasında çatışma iddiası



Bu arada Suriye devlet televizyonu Suriye ordusu ile Türkiye'ye bağlı güçler arasında Resulayn kenti yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığını öne sürdü. Suriye medyasında çıkan haberlerde de Türk birliklerinin Resulayn cıvarındaki bazı köyleri ele geçirdiği kaydetti. Türkiye ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiğine göre Cuma gününden itibaren bölgede Rusya ile birlikte ortak devriye faaliyetlerine başlamayı planlıyor. Suriye Savunma Bakanlığı'nın Kürt milislere yönelik çağrısı uzmanlar tarafından, Esad rejiminin ülkenin kuzeyine yeniden yerleşme çabası olarak değerlendiriliyor. Suriye ordusu, iç savaşın başlamasından kısa süre sonra, 2012 yılında buradaki güçlerini, başka bölgelerdeki çatışmalarda kullanmak üzere çekmişti.



Suriye İçişleri Bakanlığı ayrıca, bölge halkına sivil konularda gerekli olan tüm hizmetlerin ulaştırılabileceğini bildirdi ancak bu hizmetlerle ilgili ayrıntı verilmedi.



Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerinde yaşayan Kürtlerin önemli bir kesiminin Suriye vatandaşlığı bulunmuyor. Beşar Esad'ın babası ve selefi, eski Devlet Başkanı Hafız Esad 1962 yılında Suriyeli Kürtlerden on binlercesini vatandaşlıktan çıkarmıştı. 2011 yılına ait verilere göre Suriye'de yaklaşık 300 bin Kürt yaşıyordu.



dpa,Reuters/ ET,BK



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