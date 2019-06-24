Son Dakika Haberleri: "Kürtlerin PKK'dan ayrılma ve Öcalan alternatifi bir çizgiyi bulma inisiyatifi söz konusu"
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"Kürtlerin PKK'dan ayrılma ve Öcalan alternatifi bir çizgiyi bulma inisiyatifi söz konusu"

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 23 Haziran’da tekrarı yapılan yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ı açık ara bir farkla geride bırakarak, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 23 Haziran'da tekrarı yapılan yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ı açık ara bir farkla geride bırakarak, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Her ne kadar resmi olarak Millet İttifakı'nın içinde yer almasalar da, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) her iki seçimdeki duruşunun seçim sonuçları üzerinde belirleyici olduğu değerlendiriliyor.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:23 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Binali Yıldırım, Dünya
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