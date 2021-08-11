Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde kurt saldırısından kaçıp, 80 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Mazgirt ilçesine bağlı Sındam köyünde sürü sahibi yaklaşık 5 gün önce keçilerini otlatmak üzere araziye çıktı. Aşil Tepesi'nde kurt saldırısına ugrayan sürüdeki keçilerden 5'i uçuruma düştü. Yaklaşık 80 metrelik yükseklikteki tepenin 20'nci metresinde mahsur kalan keçilerin ise yukarıya çıkacağını tahmin eden sürü sahibi, aradan 5 gün geçmesi üzerine sabah saatlerinde 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrının ardından bölgeye AFAD, jandarma ve Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği (MEBAKUB) yönlendirildi. 5 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inen AFAD ve MEBAKUB personelleri, yaklaşık 5 gündür mahsur kalan keçileri kucağına alarak yukarıya çıkardı ve sahibine teslim etti.

HAYVANLAR DA İNSANLAR KADAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği'nde (MEBAKUB) görevli Bülent Ak, hayvanların da insanlar kadar önemli olduğunu söyledi. Ak, "AFAD'la birlikte bizlerde bu tarz arama kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gittik ilk başta, keçilere su ve yem verdik. Ondan sonra AFAD ekibindeki arkadaşlarla birlikte halatlar yardımıyla yaklaşık 5 saat süren bir çalışmanın ardından kayalık alana inerek keçileri kurtardık. Hayvanlar da insanlar kadar bizim için çok önemlidir" dedi.