Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "15 Temmuz, Anadolu Topraklarının Gördüğü En Büyük İhanettir"

Kurtulmuş: "15 Temmuz, Anadolu Topraklarının Gördüğü En Büyük İhanettir"

1 saat önce

- Alandan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşm KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ecdadımız Anadolu coğrafyasında altın harflerle nice büyük zaferler yazmıştır, Anadolu coğrafyasında maalesef nice ihanetlerle de karşılaşmıştır ama...

Kurtulmuş:
- Alandan görüntüler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşm KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ecdadımız Anadolu coğrafyasında altın harflerle nice büyük zaferler yazmıştır, Anadolu coğrafyasında maalesef nice ihanetlerle de karşılaşmıştır ama Türkiye'nin tarihini bilenler olarak, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün yapmaya kalktığı o ihanet, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir, en kanlı ihanettir, en hain plandır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Türkiye, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel
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