Kurtulmuş: "31 Mart Akşamında Yeni ve Güzel Bir Sayfanın Açıldığını Göreceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "Zorluklar içerisinden geçtik ama sonuçta hep ileriye baktık, hiç geriye bakmadık. Kökü mazide olan bir ati olduğumuz bilinciyle hareket ettik. Hiçbir zaman başkalarına öykünmedik." dedi.Kurtulmuş, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Ortahisar Belediyesinin Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen "Yeni Türkiye 'de Gençlerin Gücü Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin diğer siyasi partilerden farklı olduğunu ifade etti.AK Parti'nin bir büyük iddiası olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "O iddiamız da bir büyük medeniyet mücadelesini vermek, kendi medeniyetimizi yeniden güçlü bir şekilde ihya ve inşa etmek, yeniden büyük ve güçlü Türkiye'yi kurabilmektir. Bunun yolunun da sağlam nesiller yetiştirmekten, geldiği geçmişi unutmadan nereye ne şekilde gideceğini iyi tespit etmekten geçtiğini biliyoruz. Bir milletin en büyük gücü, inanmış, köklerine bağlı, tarihine bağlı, medeniyetine bağlı, fikri olgunluğa sahip, fikir namusuna sahip, bilgili, dünyayı tanıyan, çevresini tanıyan, hepsinden önemlisi kendisini bilen gençliğe sahip olmasıdır. Onun için sizlere tabiri caizse gözümüzün içi gibi bakmak durumundayız." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin zor zamanlara düştüğünde nasıl gençliğin ortaya çıkabileceğini, nasıl mücadele edebileceğini de 15 Temmuz akşamında gördük ve bir büyük öz güven içerisinde o tecrübeyi yaşadık. Küçücük yaşlardaki gençlerimiz, yaşı olgunlaşmış olan insanlarımız, bütün Türkiye sokaklara çıktı, kendi istiklaline, istikbaline sahip çıktı ve burada Türkiye'nin nasıl kudretli, elinden her türlü şey gelen bir gençliğe sahip olduğunu görmüş olduk. Trabzon 'da da bu böyle oldu." diye konuştu.Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ü de hatırlatan Kurtulmuş, "Eren Bülbül kardeşimizin şahsında Trabzon gençliği nasıl kendisine, milletine, vatanına, geleceğine sahip çıkabileceğini göstermiş oldu. Bu yiğit insanların kenti Trabzon'da Eren Bülbül sembol bir isim oldu. Tarihimize kalan bir isim oldu. Hiç unutmayacağımız, hiç unutturmayacağımız, gerektiğinde bu milletin düşmanlarına karşı nasıl mücadele edebileceğimizi gösteren sembol oldu." dedi."Bizim davamız bir büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmektir"Ahlakın önemine de dikkati çeken Kurtulmuş, "Bizim davamız bir büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmektir. Atalarımız at sırtında, atalarımız sohbet meclislerinde, atalarımız bilmedikleri diyarlara yaptıkları yolculuklarda hep hedefledikleri şey hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. İnsanların gönüllerine girmek için canla başla çalıştılar. Onun için ahlaklı, faziletli insanlar oldular." değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, ahlakla ilgili tarihten ve İslamdan örnekler vererek, şunları kaydetti:"Bu ülkenin önce ahlaklı insanlara ihtiyacı var. Ahlaklı, namuslu, şerefli gençlere ihtiyacı var. Yine Osmanlı'nın fütühatlarında bu fütühatların arkasındaki en temel şey, kılıçların gücüdür eyvallah ama en temel şey savaşın dahi ahlakının olmasıdır. Şimdi savaşları görüyorsunuz. Namussuz, namert, hain savaşlar. Mertçe karşısına çıkamadıkları insanların bir takım işte atom bombasıdır, kimyasal silahlardır, masum insanlarını öldürerek savaşı kazanma... Osmanlı'da ise savaşın dahi bir ahlakı vardı. İslam topluluklarında İslam medeniyetlerinde savaşın da bir ahlakı vardı. Cephede kendisine kılıç çekmeyen hiçbir kimseye kılıç çekilmez."Geçlere tarihten örnekler veren Kurtulmuş, "İdeal gençliğin en temel vasfı ahlaklı olmaktır. Ahlak soyut bir şey değildir. Ahlak somut bir eylemdir. Hayatın her alanını kapsayan, insanın kul olma bilinci içerisinde hareket etmesini zorunlu kılan bir şeydir. Biz ahlaklı gençlerimizi inşallah yetiştireceğiz." dedi."Bizim gençlerimiz hem dünyayı bilecek hem dünyada olan bitenleri bilecek"Kurtulmuş, gençlerin bilgili olması gerektiğine de dikkati çekerek, "Dünyayı, çevremizi tanımak, geçmişimizi, kendi milletimizi, değerlerimizi bilmek ama hepsinden önemlisi kendimizi bilmek zorundayız." ifadesini kullandı.Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyada bu kadar ilim yuvaları, üniversiteler var. Niye bu kadar sorun var. Sorunun kaynağı insan oğlunun kendini bilmekten uzaklaşmasıdır. Kim kendisini bilirse Rabbini bilir. İnsanların kendisini bilmesi aslında Allah'a ulaşacak yolun kapısını açmasıdır. Dolayısıyla bizim gençlerimiz hem dünyayı bilecek hem dünyada olan bitenleri bilecek hem kendisini bilecek hem Rabbini bilecek bu şekilde bilmeyi de bir eylem haline dönüştüreceğiz."Kurtulmuş, "İnsanların en hayırlısı insanlara en iyi şekilde hizmet edendir" hadisini de aktararak, "Dolayısıyla bizim gençlerimiz mutlaka aksiyon halinde olacak, eylem halinde olacak, bildiklerini, ahlak olarak davranış haline getirdikleri bütün bu hasretlerini insanlığın hizmetine sunacaklar. Onun için diyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir." şeklinde konuştu.Siyasetin zor bir iş olduğunu da belirten Kurtulmuş, bütün bu siyasi çalışmaları halkın duasını ve Allah'ın rızasını kazanmak için yaptıklarını anlattı.Kurtulmuş, "AK Parti'nin böyle bir siyasi geleneği, böyle bir siyasi geçmişi temsil ettiğini unutmayın" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:"Zorluklar içerisinden geçtik ama sonuçta hep ileriye baktık, hiç geriye bakmadık. Kökü mazide olan bir ati olduğumuz bilinciyle hareket ettik. Hiçbir zaman başkalarına öykünmedik. Hiçbir zaman gavurun karşısında diz çökmedik. Hiçbir zaman dışarıdan gelecek olan birtakım destekleri, yardımları, ihaleleri, iaşeleri bu millet için geçerli, yeterli görmedik. Hep kendi köklerimiz üzerinde yükselmeye gayret ettik. Şunu biliyoruz ki tarih bize öğretiyor ki her millet kendi kökleri üzerinde yükselir. Aynı bir ağaç gibi. Hiçbir ağaç başka ağacın gölgesinde yükselmez. Her ağaç kendi gölgesinde yükselir. Dolayısıyla bu millet nice zor zamanlar, zulümler, maalesef nice geçmiş, karanlık günler gördü bu koskoca Osmanlı çınarının, bu koskoca İslam medeniyetinin köklerine kibrit suyu dökmek isteyenler oldu. Biliyorsunuz. büyüklerinizden bunları duydunuz ama çok şükür bu millet ferasetiyle, inancıyla, basiretiyle bu ağacın daha da güçlenmesini temin etti. Buradaki garantimiz genç nesillerimizdir. İnanmış, kararlı, kendisini, Rabbini bilen ve geleceğe doğru hedefleri olan gençlerimizi yetiştirebilmektir. Bunun için gelecek sizsiniz, sizin sırtınızda Türkiye yükselecek.""Türkiye'nin inşallah önünde yeni ve güzel bir sayfanın açıldığını göreceğiz"31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan kurtulmuş, "31 Mart seçimlerinde de sadece aramızdan bazı arkadaşlarımızı belediye başkanı seçmek için değil, bu aziz milletin bu büyük yürüyüşünde, yeni ve güçlü Türkiye yürüyüşünde, yeniden büyük Türkiye yürüyüşünde başarılı olması için gayret sarf edeceğiz. Kapı kapı genç kardeşlerimize anlatacağız. Bu Trabzon şehri başından itibaren Recep Tayip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiği gibi bu seçimde de en yüksek desteği vermesi için gayret edeceğiz." dedi.Kurtulmuş, seçimlere iki aylık bir süre kaldığını da hatırlatarak, "Bundan sonra iki aylık bir süre kaldı gayretle çalışacağız ve 31 Mart akşamında Türkiye'nin inşallah önünde yeni ve güzel bir sayfanın açıldığını göreceğiz." ifadesini kullandı.Gençlerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, "15 Temmuz gecesiyle ilgili o gece binlerce anımız var ama selaların okunması talimatını malum siz vermiştiniz? Bunu hangi düşünceyle verdiniz. O bizi çok etkiledi. Bizimle paylaşırsanız çok makbule geçer" sorusu üzerine, gençlerle 15 Temmuz'da yaşadığı anları paylaştı.Kurtulmuş, selaların okunmasıyla ilgili de "Özellikle Diyanet Sen 'e burada da teşekkür ediyorum. Onlar üzerinden de bir anda selalar okunmaya başlandı. Darbenin dönüm noktalarından birisinin olduğunu düşünüyorum ve büyük bir cesaret verdi. İnsanlara milli mücadeleyi hatırlattı. Bu sela okunması meselesine yürekten katılan çok sayıda müftümüz oldu. Bütün diyanet camiamıza da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Evlilik sorusu güldürdüKurtulmuş, bir gencin "Gençlerin problemleri olarak buradaki birçok insanın bekar olduğunu galiba herkes tahmin ediyor. Gençlerle ilgili, gençleri evliliğe teşvikle ilgili bir çalışmanız var mı? ya da maddi ya da bir proje... zamanın getirdiği şartlar var malum evlilik yaşı uzuyor." sorusu salonda alkışa ve gülüşmelere neden oldu.Gencin sorusunu gülerek yanıtlayan Kurtulmuş da "Çok teşekkür ederim kitabın ortasından konuştun. Arkadaşlar Allah hepinize, bekar olanlara tabi söylüyorum. Allah hepinize hayatınızı kolaylaştıracak, gönül huzuru içerisinde hayata bakmanızı temin edecek çok güzel eşler nasip etsin. Allah evlenene ve ev alana yardım eder. Önce senin niyetin var herhalde. Niyetin varsa ortaya çık. Niyetin varsa kısmetin de olur. Allah hayırlı kısmetler versin ve en kısa zamanda ideal eşlerinizi bulabilmeyi nasip etsin. Allah hiç pişman ettirmesin, inşallah güzel seçimler yapmayı nasip etsin." diye konuştu.Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu , Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu , Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu , AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali, TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Osman Ergün , diğer ilgililer ve gençler katıldı.